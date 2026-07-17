Johnny Herrera pide un Aníbal Mosa para Universidad de Chile: “Lo admiro, va de frente”

El ídolo estudiantil se refirió al manejo de Azul Azul y alabó al presidente de Colo Colo, el máximo archirrival.

La compleja y polémica situación dirigencial que atraviesa Universidad de Chile lleva a posturas inesperadas. Reflejo de ello son los dichos de Johnny Herrera: le hizo feroz queque a Aníbal Mosa.

El ídolo estudiantil conversó con el podcast El Presi del Pueblo y pidió un representante de carácter para el club de sus amores. Por eso le dedicó alabanzas al presidente de Colo Colo.

Pese a que es el timonel del archirrival, lo elogió por su manejo. El retirado portero tiene evidentes diferencias con la cúpula de Azul Azul, específicamente con un rostro que será formalizado por delitos económicos: Michael Clark.

“Por ejemplo yo soy una persona que hasta admira un poco a Aníbal Mosa, fíjate. O sea, lo paradójico que podría llegar a ser”, comenzó señalando el actual comentarista deportivo.

Sobre la misma línea, agregó: “Pero el tipo es consecuente, va de frente y es transparente. Todo el mundo sabe quién es el dueño del club y de una u otra forma el tipo saca campeón a Colo Colo cada dos años”.

Johnny Herrera es de los mayores ídolos de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Johnny Herrera quiere volver a Universidad de Chile

Finalmente, el jugador con más títulos en la historia de la escuadra universitaria, dejó abierta la puerta para regresar a la institución con otras funciones. La fe la tiene más que intacta.

“Tengo experiencia de más de 20 años con la U. Llegué a los 13 años y pasé por todas las etapas. Por tanto, si hay alguien que sabe de ese club, soy yo. Y si llego a llegar a la U, sería para hacerme cargo absoluto del club“, reflexionó.