La probable formación de Colo Colo para visitar a Millonarios en el amistoso en Colombia

La escuadra de Fernando Ortiz utilizará lo mejor a disposición para La Noche Embajadora. Un duelo preparativo de alto impacto.

Colo Colo se prepara para volver a la disputa por el título en Chile, pero antes tiene una escala: enfrentará a Millonarios en Colombia. El elenco albo ya está en territorio cafetalero para el encuentro.

Con tal de decir presente en La Noche Embajadora y ser el invitado de honor, el conjunto de Macul emprendió rumbo de la mano de Fernando Ortiz para jugar un interesante duelo amistoso.

¿Con qué saltará a la cancha el cuadro popular? Con lo mejor disponible, aunque considerando las extensas suspensiones de Joaquín Sosa y Javier Correa por el certamen nacional, más la lesión de Jonathan Villagra.

En reemplazos de dichos jugadores, ingresarán Erick Wiemberg, Maximiliano Romero y Matías Fernández, respectivamente. Los tres mencionados se perfilan como estelares para el regreso a la Liga de Primera.

La otra parte del equipo, la habitual en las últimas semanas en el Estadio Monumental. Junto a Arturo Vidal y compañía, la escuadra chilena intentará ratificar su buen momento en Bogotá.

Arturo Vidal liderará a Colo Colo contra Millonarios. (Imagen: Photosport)

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La probable formación de Colo Colo

El once inicial sería con: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Dicho compromiso de intertemporada está pactado para este sábado 18 de julio. El amistoso se jugará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.