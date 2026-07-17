Los gigantes europeos buscan sacudirse de las dolorosas eliminaciones en semifinales para subirse al podio en Norteamérica.

La aventura norteamericana entra en su tierra derecha y, mientras España y Argentina alistan sus pizarras para la gran final, las escuadras de Francia e Inglaterra deberán verse las caras para definir al dueño de la medalla de bronce de la Copa del Mundo 2026.

El compromiso se disputará este sábado 18 de julio a partir de las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Ambas selecciones arrastran el desgaste físico y la frustración de haber quedado a las puertas del partido definitivo. El combinado dirigido por Didier Deschamps llega a esta instancia tras caer sin apelaciones por 2-0 ante España en las semifinales de Dallas, dejando atrás un camino donde previamente sortearon con éxito los escollos de Suecia, Paraguay y Marruecos.

Por la vereda del frente, el bando comandado por Thomas Tuchel masticó la amargura en Atlanta al sufrir una agónica remontada por 2-1 a manos de Argentina. En las llaves previas de eliminación directa, los Tres Leones habían dejado en el camino a la República Democrática del Congo, México y Noruega.

Harry Kane necesita marcar para pelear por el botín de oro.

Un historial con aroma a revancha y los detalles de la transmisión

Este cruce de potencias representará el cuarto partido entre Francia e Inglaterra en la bitácora en los Mundiales. Hasta la fecha, los números en las planillas oficiales de la FIFA favorecen sutilmente a la delegación británica, la cual ostenta dos triunfos contra una sola celebración de la escuadra gala.

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Para los fanáticos que deseen seguir las alternativas del compromiso en directo, las coordenadas en las pantallas chilenas contemplan las siguientes opciones:

El partido de fútbol no contará con cobertura en señal abierta en el país, por lo que la transmisión exclusiva estará a cargo de la cadena DSports.

Las opciones virtuales para ver el duelo en vivo de forma online requerirán suscripciones activas en los servicios de DGO y Paramount+. Toda la previa, las formaciones al instante y el bando minuto a minuto estarán disponibles en el portal de Bolavip.cl.