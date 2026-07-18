El MetLife Stadium está bajo la lupa de la FIFA por la severa densidad del aire provocada por incendios y una alerta de tormenta eléctrica

La antesala del partido más importante del planeta se transformó en una verdadera pesadilla logística y organizativa.

Este domingo 19 de julio, Argentina buscará el bicampeonato y su cuarta estrella continental ante una España que intenta romper una sequía de 16 años sin coronaciones máximas. Sin embargo, el entrenamiento y la pizarra táctica debieron archivarse de emergencia debido a las extremas condiciones meteorológicas que azotan a Nueva York.

El primer gran foco de preocupación para las autoridades de la FIFA y las delegaciones radica en la calidad ambiental. Los masivos incendios forestales originados en Canadá provocaron una altísima densidad en el aire neoyorquino, encendiendo las alarmas médicas de los planteles.

Según los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la situación escaló a tal punto que se llegó a poner en duda la disputa del encuentro en el MetLife Stadium.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

España tuvo que suspender su entrenamiento a un día de la gran final del Mundial.

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Entrenamientos frenados y una preocupante desventaja física para España

Para colmo de males, una fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias obligó a modificar la planificación de los finalistas a solo horas de la gran cita.

La Selección Argentina, que venía realizando únicamente labores regenerativas tras el desgaste ante Inglaterra y el viaje desde Atlanta, vio retrasada su sesión programada para las 11:30 hora local a la espera de un visto bueno de las autoridades. Pese al inconveniente, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni optó por adelantar charlas teóricas y videos fuera del césped.

La Roja europea, la más perjudicada: Los comandados por Luis de la Fuente la pasaron derechamente peor. Ante el peligro de los rayos, el cuerpo técnico hispano decidió suspender por completo el entrenamiento matutino hasta nuevo aviso.

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Este escenario deja a España en una posición sumamente incómoda de cara al domingo. Al no poder saltar a la cancha, llegarán con una carga de trabajo de campo muy inferior a la de la Albiceleste. Incluso, de habilitarse los complejos deportivos durante la tarde estadounidense, el margen de recuperación física de los futbolistas españoles de cara al partido definitivo se reducirá drásticamente, saltando al césped del MetLife en evidente desventaja respecto al equipo sudamericano.