Dónde y cómo ver EN VIVO a Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Francia e Inglaterra disputarán un importante compromiso por el tercer puesto del Mundial 2026.

Este sábado 18 de julio se juega lo que es el penúltimo partido dentro del Mundial 2026, en donde Francia e Inglaterra definirán al tercer lugar en esta Copa del Mundo.

El equipo de Didier Deschamps llega a este partido tras haber caído por 2-0 en la semifinal ante España, derrota que sin duda dejó un duro golpe en Francia, quien asomaba como la gran candidata en este Mundial.

En la vereda de al frente está la Inglaterra de Thomas Tuchel, quien en un insólito compromiso cayó por 2-1 ante Argentina, en donde el DT alemán se llenó de críticas tras sus cambios defensivos en la recta final del partido ante los ‘Albiceleste’, la que los privó de llegar a al final.

Mbappé aspira a ser el máximo goleador del Mundial | Foto: Getty Images

¿Qué canal transmite a Francia vs. Inglaterra?

En Chile, el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo no será transmitido por Chilevisión, estación televisiva que no tiene los derechos para todos los partidos de la Copa del Mundo.

En esta ocasión, en Chile, el partido se podrá ver por D Sports y también a través de la plataforma ONLINE: DGO. Adicionalmente, Paramount+ transmitirá el encuentro en su plataforma de pago.

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México: ViX México (ViX Premium con Pase Mundial 2026).

ViX México (ViX Premium con Pase Mundial 2026). Argentina: Telefe, TV Pública, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, TV Pública, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Colombia: RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Kane espera poder cerrar su Mundial de forma positiva | Foto: Getty Images

¿A qué hora juegan Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra arrancará este sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile continental.