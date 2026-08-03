FOTO | Vozinha llega a realizarse los exámenes médicos y ya luce la indumentaria de Colo Colo

El nuevo portero de Colo Colo llegó a realizarse los exámenes de rigor y ya luce con la indumentaria del club.

Colo Colo ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras lo que ha sido el arribo del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien llegó a suelo nacional para transformarse en nuevo refuerzo del ‘Cacique’.

El arquero que fue elegido como una de las grandes figuras del Mundial 2026, llegó a Chile tras varios días de espera después de su anuncio como fichaje de Colo Colo, en la que tenía a todos los fanáticos con el corazón en la mano sobre si llegaba o no al club.

Este domingo, Vozinha puso punto final a todas las dudas sobre su llegada a Colo Colo y aterrizó en Santiago para seguir al pie de la letra lo que será su itinerario para ponerse por primera vez la camiseta del ‘Popular’

Dentro de esta jornada, el golero de 40 años llegó a la Clínica Meds con el buzo del ‘Popular’ para a realizarse los exámenes médicos de rigor, los que espera poder pasar de buena forma, para luego estampar la firma que lo haga ser de forma oficial el nuevo portero de Colo Colo en este 2026.

FOTO: VOZINHA YA ESTÁ COMPLETAMENTE ALBO