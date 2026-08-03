Vozinha confiesa lo que más le impresionó de Colo Colo en su llegada a Chile: “Sinceramente…”

El arquero caboverdiano tuvo un breve diálogo donde reconoció que quedó impresionado por el recibimiento de los hinchas de Colo Colo.

La llegada de Vozinha a Colo Colo desató una verdadera revolución en el fútbol chileno. El arquero caboverdiano, una de las grandes figuras del Mundial 2026, ya se encuentra en Santiago para convertirse oficialmente en el nuevo refuerzo del Cacique y, en sus primeras horas en el país, reconoció que quedó sorprendido por el espectacular recibimiento de los hinchas albos.

El guardameta de 40 años aterrizó la noche del domingo en el Aeropuerto Internacional de Pudahuel, donde una multitud de colocolinos llegó para darle la bienvenida. Tras salir por una puerta alternativa, el guardameta africano abordó un vehículo donde fue trasladado hasta un hotel en la comuna de Vitacura.

Allí y mientras recorría una autopista de la capital, Vozinha tuvo una breve conversación con el canal oficial de Colo Colo, donde confesó que nunca imaginó encontrarse con semejante demostración de cariño. “Sinceramente pienso que no esperaba tanta gente, después del tiempo que demoró todo para llegar aquí, entonces es muy gratificante ver a tanta gente así para recibirme”, señaló el seleccionado de Cabo Verde.

Tras superar las últimas trabas de su negociación, el experimentado portero iniciará este lunes los exámenes médicos antes de firmar su contrato con Colo Colo. Si todo se desarrolla según lo previsto, el martes tendrá su primer entrenamiento con el plantel de Fernando Ortiz y luego será presentado oficialmente como el flamante refuerzo albo para el segundo semestre.

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En síntesis…