El relator y reconocido hincha azul perdió la paciencia con estos dos jugadores de la U: "No pesan y no aportan nada".

Universidad de Chile sigue a la caza de Colo Colo tras sumar su tercer triunfo consecutivo al vencer por 2-0 a Huachipato por la Fecha 17 de la Liga de Primera y mantener la distancia de 12 puntos con los albos en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el rendimiento del equipo de Fernando Gago sigue generando debate y uno que no se guardó nada fue el histórico relator radial y reconocido hincha azul, Pepe Ormazábal. En conversación con Bolavip Chile, el comunicador valoró el momento que vive la U, pero aprovechó de apuntar directamente contra dos jugadores, al asegurar que ya no tienen espacio en el elenco estudiantil.

Pepe Ormazábal pide las salidas de Javier Altamirano y Juan Martín Lucero (Photosport).

“Dentro del plantel que hoy día usó Fernando Gago, hay dos jugadores que no tienen nada que hacer en la U. Es el caso puntual de Javier Altamirano y Juan Martín Lucero. Están estorbando, no tienen lugar en la U, no pesan nada y no aportan nada”, lanzó el reconocido relator.

Pese a las críticas individuales, Ormazábal destacó el trabajo que viene realizando Fernando Gago, quien ha logrado encadenar tres victorias consecutivas y consolidar a la U en el segundo lugar del campeonato. “En general es un buen momento de Gago. Creo que está pasando en este instante por un buen momento, tal vez el mejor. Con tres triunfos consecutivos y una muy buena presentación, vamos a ver qué pasa con la U de aquí en más”, comentó.

Eso sí, el histórico hincha azul llamó a mantener los pies sobre la tierra respecto a las aspiraciones del equipo en el campeonato. “Por ahora está cómodo en el segundo lugar porque hay que ser realista y dejar de decir que se va a pelear por el título y vender falsas ilusiones”, sentenció.

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