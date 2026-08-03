Fernando Gago golpea la mesa en Universidad de Chile con un firme mensaje al camarín: “Acá no hay…”

El entrenador azul, Fernando Gago habló tras el triunfo de la U y dejó un importante mensaje al plantel.

Universidad de Chile sigue con un perfecto rendimiento dentro de la segunda rueda del torneo nacional y todo esto tras el nuevo triunfo que consiguió el conjunto ‘Laico’ en condición de local, en la que venció por 2-0 a Huachipato y es el más cercano perseguidor de Colo Colo.

Dentro de lo que fue este compromiso, varias novedades fueron las que se dejaron ver dentro del equipo, como lo fueron el retorno a la titularidad de jugadores importantes como Charles Aránguiz y Lucas Assadi, quienes mostraron un gran nivel.

Tras lo que fue este partido, el entrenador Fernando Gago fue abordado por como ha ido manejando los minutos dentro del plantel de la Universidad de Chile, en la que dejó un firme mensaje a cada uno de los jugadores pensando en los próximos desafíos.

“Acá no hay titulares ni suplentes, yo considero que el que está para jugar, va a jugar, independiente del nombre que tenga“, declara.

Gago deja un mensaje claro en la Universidad de Chile | Foto: Photosport

Concluyendo y siguiendo en la linea de sus dichos, Gago tiene esta misma medición para lo que será el próximo duelo de su equipo por Copa Chile ante Unión San Felipe, en la que analizará quienes estarán en su mejor condición para ser titulares.

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“El partido del miércoles (ante Unión San Felipe) es lo mismo, me da igual quien está suspendido o si tenemos que empatar, pondré el mejor equipo posible para afrontar esta situación, porque nosotros trabajos de esta manera”, cerró.

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