Uno de los personajes más queridos en las comunicaciones del fútbol chileno, falleció este lunes a los 72 años.

Con una lamentable noticia amaneció el fútbol chileno este lunes 15 de junio, pues se informó del fallecimiento de un querido personaje del medio deportivo, quien incluso trabajó junto a la Selección Chilena.

Se trata del reportero gráfico Marco Muga, uno de los profesionales más queridos en las comunicaciones, quien murió a los 72 años.

Su carrera profesional la desarrolló en los principales periódicos del país, como La Nación, El Mercurio y La Tercera, inmortalizando su trabajo en las páginas de estos diarios de circulación nacional.

Su cercanía con Marcelo Bielsa

Pero su huella más grande quedó en la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), pues se unió al equipo de comunicaciones como fotógrafo oficial de La Roja rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y también en aquella Copa del Mundo.

En esta importante labor mantuvo una estrecha relación con el entrenador de Chile en ese entonces, el recordado Marcelo Bielsa, incluso habría sido uno de los pocos amigos que tuvo el ‘Loco’ en nuestro país.

Marco Muga junto a Claudio Bravo en 2025. (Foto: @agenciarrmedia)

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En el último tiempo, Muga estuvo ligado al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup). Incluso fue esta oprganización la que dio a conocer la noticia de su fallecimiento con un comunicado.

“Con profundo dolor, lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo, Marco Antonio Muga, ocurrido durante la madrugada de hoy. Como gremio, despedimos con enorme tristeza a una persona que fue parte fundamental de nuestra historia. Agradecemos el cariño, la dedicación y la pasión con que desempeñó su labor durante toda una vida ligada al fútbol chileno y al Sifup”, expresaron desde el Sifup.

“El fútbol chileno pierde a un profesional excepcional, testigo privilegiado de más de cinco décadas de nuestra actividad. Su lente inmortalizó innumerables momentos de nuestro deporte y acompañó generaciones enteras de futbolistas dentro y fuera de la cancha”, agregaron.

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El velorio de Marco Antonio Puga se realzará a partir de las 12:00 horas de este lunes en el velatorio número 9 del Parque del Recuerdo, ubicado en Avenida Recoleta 4421, Huachuraba. Mientras que su funeral será mañana (martes) a las 15:00 horas.

En síntesis

Marco Muga falleció a los 72 años; fue un destacado reportero gráfico.

falleció a los 72 años; fue un destacado reportero gráfico. Marcelo Bielsa lo tuvo como fotógrafo oficial para el Mundial de Sudáfrica 2010.

lo tuvo como fotógrafo oficial para el Mundial de Sudáfrica 2010. Parque del Recuerdo albergará su velorio este lunes 15 a las 12:00 horas.