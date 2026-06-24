El estratega trasandino decidió ponerle fin a las especulaciones y le puso fecha de vencimiento a su ciclo técnico si se consuma la catástrofe en la fase de grupos.

En una concurrida e intensa conferencia de prensa, el exentrenador de Universidad de Chile Sebastián Beccacece no esquivó los cuestionamientos y asumió la total responsabilidad liguera por el opaco rendimiento del bando nacional en la cita planetaria. Con total madurez, el timonel reconoció que el fútbol se rige bajo la dictadura de los marcadores.

“Tenemos aún una posibilidad de avanzar, si las cosas no se dan me tendré que ir. Este es un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de los resultados, más allá de merecimientos”, disparó el DT de la Tri.

De esta manera, el adiestrador ratificó que se juega la vida entera contra Alemania en el Mundial 2026. Cabe destacar que el técnico venía siendo muy resistido por la exigente hinchada ecuatoriana, pero mantenía el blindaje de la mesa directiva de la FEF hasta que estallaron estos tropiezos internacionales en cadena.

Ecuador necesita vencer a Alemania para avanzar a 16°.

Sin indemnizaciones y con la soga al cuello ante la UEFA

La salida del estratega de la banca nacional asoma como un trámite sumamente fluido en el aspecto legal. Sebastián Beccacece también termina contrato con Ecuador cuando concluya el Mundial 2026, por lo cual su salida no implicaría ningún pago de indemnización económica para las arcas de la federación. El adiós del cuerpo técnico se daría en excelentes términos humanos, a pesar del enorme fracaso liguero que significaría quedar fuera en primera ronda.

El panorama deportivo es adverso por donde se mire: ahora mismo a la Selección de Ecuador solo le sirve ganar ante Alemania, ya no le alcanza con el empate, por lo cual el entrenador se juega el todo por el todo en este partido liguero. La gran cruz que carga el proceso es la alarmante falta de gol, ya que Ecuador no ha logrado marcar un solo tanto en lo que va de esta Copa del Mundo.

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Los fríos números del proceso de Beccacece

A lo largo de su estadía en el banquillo de la Tricolor, los registros del director técnico argentino muestran una alta tasa de paridades que terminaron estancando el crecimiento del equipo liguero:

Partidos dirigidos totales: 22 compromisos oficiales.

22 compromisos oficiales. Victorias: 8 triunfos.

8 triunfos. Empates: 12 igualdades.

12 igualdades. Derrotas: 2 caídas.

El último de sus registros liguero terminó siendo el más doloroso y criticado por la fanaticada: un amargo empate 0 a 0 contra la modesta Curazao en el que la Tri no pudo romper el cero en el arco rival.