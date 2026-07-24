Previo al Mundial 2026 el arquero de Cabo Verde se enfrentó a Chile en un partido amistoso, donde conoció a uno de sus nuevos compañeros en Colo Colo.

Todo parece indicar que los caminos de Vozinha y Colo Colo se unirán al menos por los próximos seis meses, esto luego que el arquero sensación del Mundial 2026 haya llegado a un preacuerdo con el Cacique.

El portero de 40 años se ha vuelto todo un personaje planetario tras sus actuaciones en la Copa del Mundo, donde fue el capitán de la Selección de Cabo Verde y sorprendió a todos con sus atajadas, llevando a su equipo a dieciseisavos de final.

Es más, fue figura ante España y Argentina, que a la postre terminaron siendo los finalistas de este Mundial. Mientras que en redes sociales ha sido protagonista de una verdadera explosión, llegando a casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Pero antes de la Copa del Mundo, Vozinha ya había tenido un acercamiento con Chile, pues se enfrentó a La Roja en un partido amistoso en Nueva Zelanda en marzo, en el marco de la FIFA Series.

En aquel duelo Cabo Verde se inclinó por 4-2 y el guardametas tuvo un partido para el olvido, pues cometió varios errores, pero el más grosero fue a los 58 minutos, cuando salió con la intención de cortar una jugada cerca de mitad de cancha, dejándole regalado el gol a Maximiliano Gutiérrez.

Vozinha cometió un grosero error ante Maxi Gutiérrez. (Foto: Joshua Devenie / www.photosport.nz)

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También tuvo una floja reacción ante los goles de Ben Brereton, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia.

En ese mismo partido enfrentó a uno que será su compañero en Colo Colo, el lateral izquierdo Diego Ulloa.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis

El arquero Vozinha llegó a un preacuerdo con Colo Colo por seis meses.

llegó a un preacuerdo con por seis meses. El portero de 40 años capitaneó a Cabo Verde hasta los dieciseisavos del Mundial.

capitaneó a hasta los dieciseisavos del Mundial. En marzo, Vozinha enfrentó a la Selección Chilena en un amistoso en Nueva Zelanda.