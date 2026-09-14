Fernando Ortiz defiende a Vozinha en Colo Colo y deja potente mensaje: “Son situaciones no para…”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz comentó lo que fue la actuación de Vozinha.

Colo Colo sumó una nueva igualdad dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ lograron rescatar un empate a un tanto ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, en lo que fue un complicado encuentro por la 23° fecha del torneo.

Después de lo que fue este compromiso, el entrenador del ‘Popular’, Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación y fue consultado por lo que fue el rendimiento del portero Vozinha, a quien lo respaldó con su actuación tras el gol que recibió ante los ‘Lilas’.

“¿Cuántas tuvo? Tres, de nuevo. Son situaciones no para ni juzgar ni hacer un análisis profundo, no fue tan exigido de nuevo para mí. Tendrá que volver a competir, irá a su selección y veremos cómo llega”, parte señalando Ortiz.

Siguiendo en los hombres del arco de Colo Colo, el ‘Tano’ comentó lo que fue la lesión de su portero, Gabriel Maureira, el que lo dejó fuera del partido ante el ‘León de Collao’ y también, lo bajó de la convocatoria de la Selección Chilena sub 20 para los Odesur.

Ortiz analizó el partido de Vozinha | Foto: Photosport

“Me manifestó que tiene dolor, los doctores van a hablar un poco más específico de lo que sucedió y no sé qué puede llegar a suceder. No tengo con exactitud para hablar, después me condena mis palabras”, declaró.

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Ortiz no se escandaliza por el resultado

Concluyendo, Ortiz no quiso hacer mucho drama con lo que fue este resultado, en donde por segundo partido consecutivo no logró sumar una victoria, pero aquello no lo preocupa y trabajará junto a sus dirigidos para poner el foco en sus próximos desafíos.

“Con respecto al juego, somos seres humanos. Podemos tener un bajón anímico de juego y demás. Lo importante es que ellos lo puedan ver, visualizar y corregir”, cerró.