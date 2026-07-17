A días de la final del Mundial, en España recuerdan la dolorosa noche de Lionel Messi ante Chile en el MetLife: esto publicaron

El astro argentino volverá al escenario donde vivió una de las derrotas más duras de su carrera, pero ahora con una historia completamente diferente junto a Argentina.

La final del Mundial 2026 tendrá un ingrediente especial para Lionel Messi, quien volverá a pisar un escenario que guarda uno de los recuerdos más difíciles de su carrera con la Selección Argentina.

El capitán albiceleste regresará al MetLife Stadium, pero esta vez en una situación completamente distinta a la que vivió hace una década.

El recinto ubicado en Nueva Jersey fue protagonista de una de las noches más dolorosas para el astro argentino. En ese lugar, Messi sufrió una nueva frustración internacional tras perder la final de la Copa América Centenario 2016 ante Chile, en una definición que terminó marcada por la angustia del delantero del Inter Miami.

Lionel Messi sufriendo tras la derrota ante Chile | FOTO: Mexsport/Photosport

Aquella derrota significó un duro golpe para el futbolista de 39 años, quien posteriormente sorprendió al mundo anunciando su renuncia temporal a la Albiceleste.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

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“El estadio en el que tanto sufrió y lloró“

En la previa de la gran final de la cita planetaria entre Argentina y España, desde territorio español recordaron aquella noche que marcó un antes y un después en la carrera internacional del crack argentino.

“Hace diez años, precisamente en el MetLife donde se juega la final ante España, perdió la Copa América y se derrumbó anunciando su retirada internacional”, señaló Aritz Gabilondo, redactor jefe de As España.

“El estadio en el que tanto sufrió y lloró, aquel en el que definitivamente se hundió porque entendía que no podía triunfar con Argentina como acostumbraba a hacerlo con el Barça, le recibe de nuevo con una dimensión completamente distinta”, agregó.

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Finalmente, Gabilondo destacó que la decisión del ex FC Barcelona de continuar defendiendo la camiseta albiceleste terminó cambiando por completo su historia con la selección. “Un giro de 180 grados que demuestra que Messi hizo bien al recular, y que en la vida siempre hay segundas oportunidades para quien se las trabaja”, concluyó.

En resumen…

A 10 años de la dolorosa derrota ante Chile en la Copa América Centenario, Lionel Messi volverá al MetLife Stadium para disputar la final del Mundial 2026.

En España recordaron aquella noche en la que el argentino anunció su retiro de la Selección y destacaron el enorme cambio que tuvo su historia tras regresar y conquistar los títulos que tanto buscó con la Albiceleste.