Gonzalo Jara se saca el sombrero por este punto alto en Colo Colo: “He valorado mucho lo que hace”

El bicampeón de América con La Roja analizó la nueva victoria de Colo Colo ante Deportes La Serena y apunta a un punto alto.

Colo Colo no detiene su tranco ganador y el sábado pasado sumó tres puntos importantes en el norte chico del país, donde derrotó por 4-2 a Deportes La Serena para afirmarse en la punta de la Liga de Primera 2026.

El triunfo de los albos sobre los papayeros fue largamente analizado por el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Gonzalo Jara le dedicó un especial elogio a Fernando Ortiz, director técnico del Cacique.

En dicho espacio, el bicampeón de América con la Selección Chilena se deshizo en elogios: “He valorado mucho lo que hace Ortiz. Quizás no es del gusto del hincha de Colo Colo, pero sí tiene mucho valor”, dijo en primera instancia.

Gonzalo Jara valora a Ortiz. | Foto: Photosport

“Ha mejorado individualmente a muchos jugadores. Armó la línea de 4 completa, sostuvo a Villagra, después a Rojas, Ulloa y dentro de eso fue encontrando el equipo”, complementó el ex jugador.

En ese sentido, Jara destaca también la zona media del Cacique que ha destacado este 2026: “Alarcón, Méndez, Vidal, Madrid… pareciera ser que estamos descubriendo a Madrid, pero jugó en muy buen nivel en Everton”, cerró.

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Ahora, Fernando Ortiz y sus dirigidos esperan que Deportes Concepción les de una mano y le roben puntos a Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, para así tener una chance de clasificar a semifinales el domingo cuando Colo Colo enfrente a Huachipato.

En síntesis

Colo Colo derrotó 4-2 a Deportes La Serena, manteniéndose líder de la Liga de Primera 2026.

El exfutbolista Gonzalo Jara elogió el trabajo táctico del director técnico Fernando Ortiz en TNT Sports.

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