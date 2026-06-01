Lautaro Millán se derrite por histórico de La Roja y le pega sutil ninguneo a Colo Colo: “No sé si…”

El jugador chileno-argentino de Independiente se hizo viral tras declarar fanatismo por un jugador histórico de La Roja.

Lautaro Millán ha sido uno de los grandes descubrimientos de la Selección Chilena en el último tiempo, donde se ha ganado un lugar en el equipo de Nicolás Córdova y se proyecta en el futuro como un jugador fijo en el combinado nacional.

Hace unos días, fue entrevistado por Mundo Cracks en un divertido ‘mano a mano’ donde dijo que Lionel Messi es su ídolo absoluto del fútbol e incluso nombró a un histórico de La Roja con quien le gustaría compartir en cancha.

Millán disputó el Mundial Sub 20 con Chile. | Foto: Photosport

Al ser consultado por cuál jugador nacional admira, nombró a Alexis Sánchez y Arturo Vidal, con énfasis en el jugador de Colo Colo: “Me gustaría jugar con Arturo Vidal, asociarme con él”, dijo en primera instancia.

La contra pregunta del periodista vino de una: “¿Entonces te gustaría jugar en Colo Colo?” y la respuesta de Lautaro Millán sorprendió a todos: “No sé si Colo Colo, pero me gustaría jugar un partido con él, lo que sea”, dijo.

Lo cierto es que Lautaro Millán se ha consolidado en Independiente de Avellaneda como un jugador importante y varios reportes desde el otro lado de la Cordillera de los Andes indican que esta temporada podría dar el salto hacia el fútbol extranjero.

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En síntesis

Lautaro Millán expresó su deseo de jugar un partido junto al volante nacional Arturo Vidal.

El futbolista se consolidó en Independiente de Avellaneda y se proyecta su salida al extranjero.

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