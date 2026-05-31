Deportes Recoleta define su localía para recibir a Colo Colo en el debut de los albos por Copa Chile

El conjunto metropolitano ya definió el recinto que utilizará para recibir al Cacique por la Fecha 3 de la Copa Chile.

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 está llegando a su fin y también la fase de grupos de la Copa de la Liga, torneos que abrirán paso a que se dispute la fase de grupos de la edición 2026 de la Copa Chile.

Ahí, Colo Colo comparte grupo con Deportes Recoleta, O’Higgins de Rancagua y Unión Española, equipos que tendrá que enfrentar ida y vuelta para buscar uno de los dos cupos a la siguiente ronda del torneo.

Colo Colo visitará el Estadio Santa Laura en junio. | Foto: Photosport

El debut de los albos está pactado para el sábado 20 de junio en condición de visitante ante Deportes Recoleta, conjunto de la Primera B que en las últimas horas definió la localía para recibir al Cacique y sus hinchas.

Si bien en un momento se pensó en el Estadio Nacional para una recaudación mayor, nada de eso sucederá: Deportes Recoleta recibirá en el Estadio Santa Laura a Colo Colo, según informó el periodista Christopher Brandt.

Cabe mencionar que el compromiso es válido la Fecha 3 del Grupo E, donde los dos equipos de la Primera B ya jugaron sus ida y vuelta entre ellos con una victoria para cada uno. Ahora, serán los albos y O’Higgins los que entren en competencia en tres semanas más.

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En síntesis

Colo Colo compartirá el Grupo E de la Copa Chile 2026 junto a tres clubes.

El periodista Christopher Brandt informó que Deportes Recoleta será local en el Estadio Santa Laura.

El debut de Colo Colo quedó pactado para el sábado 20 de junio ante Recoleta.