Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Colo Colo

Deportes Recoleta define su localía para recibir a Colo Colo en el debut de los albos por Copa Chile

El conjunto metropolitano ya definió el recinto que utilizará para recibir al Cacique por la Fecha 3 de la Copa Chile.

Recoleta recibe a Colo Colo el 20 de junio.
© PhotosportRecoleta recibe a Colo Colo el 20 de junio.

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 está llegando a su fin y también la fase de grupos de la Copa de la Liga, torneos que abrirán paso a que se dispute la fase de grupos de la edición 2026 de la Copa Chile.

Ahí, Colo Colo comparte grupo con Deportes Recoleta, O’Higgins de Rancagua y Unión Española, equipos que tendrá que enfrentar ida y vuelta para buscar uno de los dos cupos a la siguiente ronda del torneo.

Colo Colo visitará el Estadio Santa Laura en junio. | Foto: Photosport

Colo Colo visitará el Estadio Santa Laura en junio. | Foto: Photosport

El debut de los albos está pactado para el sábado 20 de junio en condición de visitante ante Deportes Recoleta, conjunto de la Primera B que en las últimas horas definió la localía para recibir al Cacique y sus hinchas.

Si bien en un momento se pensó en el Estadio Nacional para una recaudación mayor, nada de eso sucederá: Deportes Recoleta recibirá en el Estadio Santa Laura a Colo Colo, según informó el periodista Christopher Brandt.

Cabe mencionar que el compromiso es válido la Fecha 3 del Grupo E, donde los dos equipos de la Primera B ya jugaron sus ida y vuelta entre ellos con una victoria para cada uno. Ahora, serán los albos y O’Higgins los que entren en competencia en tres semanas más.

Ver también

¿Colo Colo campeón? La increíble coincidencia que alimenta la ilusión de los hinchas del Cacique

En síntesis

  • Colo Colo compartirá el Grupo E de la Copa Chile 2026 junto a tres clubes.
  • El periodista Christopher Brandt informó que Deportes Recoleta será local en el Estadio Santa Laura.
  • El debut de Colo Colo quedó pactado para el sábado 20 de junio ante Recoleta.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones