Deportes Recoleta define su localía para recibir a Colo Colo en el debut de los albos por Copa Chile

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 está llegando a su fin y también la fase de grupos de la Copa de la Liga, torneos que abrirán paso a que se dispute la fase de grupos de la edición 2026 de la Copa Chile.
Ahí, Colo Colo comparte grupo con Deportes Recoleta, O’Higgins de Rancagua y Unión Española, equipos que tendrá que enfrentar ida y vuelta para buscar uno de los dos cupos a la siguiente ronda del torneo.
Colo Colo visitará el Estadio Santa Laura en junio. | Foto: Photosport
El debut de los albos está pactado para el sábado 20 de junio en condición de visitante ante Deportes Recoleta, conjunto de la Primera B que en las últimas horas definió la localía para recibir al Cacique y sus hinchas.
Si bien en un momento se pensó en el Estadio Nacional para una recaudación mayor, nada de eso sucederá: Deportes Recoleta recibirá en el Estadio Santa Laura a Colo Colo, según informó el periodista Christopher Brandt.
Cabe mencionar que el compromiso es válido la Fecha 3 del Grupo E, donde los dos equipos de la Primera B ya jugaron sus ida y vuelta entre ellos con una victoria para cada uno. Ahora, serán los albos y O’Higgins los que entren en competencia en tres semanas más.
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En síntesis
- Colo Colo compartirá el Grupo E de la Copa Chile 2026 junto a tres clubes.
- El periodista Christopher Brandt informó que Deportes Recoleta será local en el Estadio Santa Laura.
- El debut de Colo Colo quedó pactado para el sábado 20 de junio ante Recoleta.