La Selección Chilena confirma nueva baja ante Portugal y Congo: hay un nuevo convocado

La Selección Chilena confirmó una nueva baja y Nicolás Córdova ya citó a su reemplazo.

La Selección Chilena de Nicolás Córdova prepara lo que será sus encuentros amistosos dentro de la Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante Portugal y Congo.

En las últimas horas, una mala noticia fue la que se dejó saber en Juan Pinto Durán, en donde una nueva baja se confirmó para la Selección Chilena para estos amistosos.

Se trata del defensor de Coquimbo Unido, Francisco Salinas, quien fue liberado de la convocatoria tras sufrir una lesión en el último duelo de su equipo ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Salinas (Coquimbo Unido) ha sido liberado de la convocatoria. El jugador sufrió en el último partido de su institución un esguince de tobillo derecho por un traumatismo directo”.

Salinas será baja en La Roja | Foto: Photosport

“Esto impide su participación con normalidad en los entrnamientos y partidos, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, indicaron en su informe.

Publicidad

Nuevo convocado en La Roja

El estratega Nicolás Córdova citó a un nuevo jugador ante la ausencia de Francisco Salinas, en la que el DT convocó al defensor de la Universidad de Chile, Fabián Hormazábal, quien ocupará su lugar.

El ‘Rayo’ se sumará a los trabajos del equipo de todos pensando en los duelos ante Portugal y Congo en lo que será esta nueva Fecha FIFA.

En Síntesis

El entrenador Nicolás Córdova prepara los partidos amistosos de la Selección Chilena ante Portugal y Congo.

prepara los partidos amistosos de la ante Portugal y Congo. El defensor Francisco Salinas fue liberado de la convocatoria tras sufrir un esguince de tobillo derecho.

fue liberado de la convocatoria tras sufrir un esguince de tobillo derecho. El estratega de La Roja citó a Fabián Hormazábal, defensor de Universidad de Chile, en su reemplazo.