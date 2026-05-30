Video: El duro encontrón entre Javier Altamirano y Franco Calderón en pleno partido de la U

La tensión del empate ante Deportes Concepción quedó reflejada en un fuerte cruce entre dos futbolistas de la U en pleno segundo tiempo.

Universidad de Chile y Deportes Concepción igualan 1 a 1 en el Estadio Nacional en un compromiso que ha resultado más complejo de lo esperado para los dirigidos por Fernando Gago.

El Romántico Viajero logró abrir la cuenta gracias a un lanzamiento penal convertido por Eduardo Vargas, pero el conjunto penquista encontró la igualdad tras un violento remate de media distancia de Mario Sandoval, lo que volvió a poner presión sobre un equipo que necesita recuperar confianza tras sus últimos resultados.

La tensión propia del encuentro quedó reflejada durante el segundo tiempo, cuando dos futbolistas azules protagonizaron un fuerte encontrón que rápidamente llamó la atención de los hinchas presentes en Ñuñoa.

Tenso cruce cara a cara de Javier Altamirano y Franco Calderón

Uno de los momentos más comentados del partido se produjo tras el ingreso de Javier Altamirano en el complemento.

Luego de una infracción cometida por Franco Calderón, que le significó recibir tarjeta amarilla, Altamirano reaccionó con evidente molestia y encaró a su compañero para recriminarle la acción. El intercambio subió rápidamente de tono y ambos jugadores terminaron protagonizando un tenso pechazo en pleno terreno de juego.

El pechazo entre Altamirano y Calderón en pleno partido | FOTO: Captura TNT Sports

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La situación obligó a la inmediata intervención de Charles Aránguiz, quien se acercó para separar a sus compañeros y evitar que el incidente pasara a mayores.

Una escena que reflejó la tensión y la frustración de los azules en un partido donde no han logrado plasmar en el marcador la superioridad que esperaban mostrar ante el León de Collao.

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Grato ambiente laboral en U de Chile ⚽️ pic.twitter.com/jjNJAaSamw — Escobillana (@escobillana) May 30, 2026