¡Bombazo! Desde Argentina ponen la mira en figura de la UC: “Dos equipos grandes”

El futbolista atraviesa un gran momento en la UC y su rendimiento ya empieza a generar interés desde distintos clubes de Sudamérica.

Universidad Católica logró un importante objetivo al sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, confirmando su buen momento a nivel internacional.

Los Cruzados han mostrado un rendimiento sólido en el certamen continental, lo que les permitió dejar en el camino a equipos como Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil y seguir en carrera en uno de los torneos más exigentes del continente.

En paralelo, los dirigidos por Daniel Garnero no pierden de vista su desempeño en la Liga de Primera 2026, donde continúan en la pelea por los puestos de avanzada y mantienen la ilusión de luchar por el título.

Justo Giani despierta interés en Argentina

El buen rendimiento de algunos nombres del plantel de la Franja también ha comenzado a generar interés desde el extranjero, especialmente desde el fútbol argentino.

En ese escenario aparece Justo Giani, futbolista argentino de 27 años, quien ha sido una de las piezas más importantes del equipo y cuyo presente ya lo posiciona en el radar de clubes importantes de su país, según dio a conocer el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (ex Twitter).

“Justo Giani, en la mira de dos equipos grandes de Argentina. El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con U. Católica”, escribió el especialista en mercado de pases.

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Giani ha sido uno de los grandes refuerzos de la UC en esta temporada | FOTO: Diego Martin/Photosport

Cabe recordar que Giani llegó a San Carlos de Apoquindo a comienzos de 2026 y ha convertido 11 goles y aportado 3 asistencias en 25 partidos disputados, considerando Copa Libertadores, Liga de Primera, Copa de la Liga y Supercopa.

Por ahora, el ex Aldosivi se mantiene enfocado en el cuadro cruzado, donde es una de las principales figuras del equipo en la actual temporada.

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En resumen…