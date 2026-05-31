Tras la victoria ante Deportes Concepción, una voz más que autorizada alzó la voz para desmenuzar el opaco rendimiento de una de las joyas del club

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico ex integrante del Ballet Azul, Francisco Las Heras, analizó sin anestesia el momento de Lucas Assadi, apuntando a factores que van mucho más allá de lo netamente futbolístico.

El otrora lateral izquierdo no ocultó su desazón al evaluar los minutos que sumó el talentoso mediocampista en el terreno de juego en la victoria de la U ante Deportes Concepción, manifestando su sorpresa por las escasas luces que mostró en el andamiaje azul.

“O sea, Assadi no jugó mal porque la verdad es que no apareció en la cancha. Yo… me sorprendió que entró faltando unos 30 minutos y desaparecido totalmente. Dos o tres pelotas que tomó las perdió, se caía”, disparó Las Heras.

Al intentar descifrar las razones de este bajo rendimiento, el referente laico descartó que se trate de una falta de condiciones técnicas, inclinándose por un aspecto mucho más profundo. “Yo creo que es difícil analizarlo de verdad, porque yo creo que tiene un problema nuevamente a nivel de la cabecita. Se siente un poco dejado de lado, seguramente, y está sin confianza”, argumentó con preocupación.

Francisco Las Heras preocupado por Lucas Assadi

La preocupante comparación y la necesidad de ayuda profesional

Para graficar de mejor manera el bache en el que se encuentra Assadi, el otrora futbolista del Chuncho recordó que esta situación replica los fantasmas del pasado.

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“Es lo mismo que le pasó cuando empezó, que jugaba 20 minutos, no pasaba nada, al siguiente partido lo dejaban fuera… entonces costó que retomara el nivel”, rememoró.

Finalmente, de cara a lo que viene para el futuro de la joya laica, Las Heras fue enfático en señalar que el camino para recuperar al jugador requerirá de un trabajo multidisciplinario urgente en el Centro Deportivo Azul.

“Es difícil en estos casos cuando la cabecita manda más que el deseo de hacer cosas… Y va a tener que nuevamente tener unas sesiones largas, me imagino, con el psicólogo o psicóloga que lo estuvo viendo. No le encuentro otra explicación”, concluyó de forma drástica.