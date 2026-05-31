El recordado delantero de Universidad de Chile puede cambiar de equipo. No la pasa bien en Argentinos Juniors.

Universidad de Chile no olvida a Leandro Fernández. El experimentado atacante se despidió a inicios de 2026 y volvió a su país. Sin embargo, no ha encontrado regularidad y todo indica que buscará otro horizonte en el mercado de fichajes.

A pesar de tener contrato vigente con Argentinos Juniors, el jugador de 35 años no la está pasando bien por su poca continuidad y está en conversaciones con otro elenco tras la cordillera.

Según informó el periodista Germán García Grova, el club que lo tiene en la mira es Aldosivi. Es más, hay tratativas en marcha para que el pacto se cierre lo antes posible. Es cosa de tiempo.

“Aldosivi tiene negociaciones avanzadas por Leandro Fernández. Se trabaja con Argentinos Juniors para que el delantero llegue a costo cero”, indicó el comunicador vía su cuenta personal de X.

Cabe consignar que durante este semestre, el oriundo de Florencio Varela ha disputado una totalidad de 10 compromisos oficiales. En ellos, no marcó y entregó una asistencia.

Leandro Fernández vuelve a cambiar de club tras salir de Universidad de Chile. (Foto: Argentinos Juniors)

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El paso de Leandro Fernández por Universidad de Chile

Vistiendo la camiseta azul, el futbolista en cuestión jugó 100 encuentros, registrando 33 goles y 23 asistencias. En su palmarés solo quedó grabada la Copa Chile 2024.

Su estadía en La Cisterna acabó con el arribo de Francisco Meneghini, que le comunicó que no sería considerado. Ante tal panorama, el ariete armó sus maletas y regresó a su tierra de origen.

En resumen:

El atacante Leandro Fernández mantiene negociaciones avanzadas para incorporarse a Aldosivi tras su falta de regularidad.

mantiene negociaciones avanzadas para incorporarse a Aldosivi tras su falta de regularidad. El delantero Leandro Fernández , de 35 años de edad, milita en Argentinos Juniors donde registra 10 partidos oficiales y una asistencia.

, de 35 años de edad, milita en Argentinos Juniors donde registra 10 partidos oficiales y una asistencia. El futbolista Leandro Fernández cerró su paso por Universidad de Chile a fines de 2025 con un saldo de 33 goles en 100 encuentros.