“A ese nivel, imposible”: Toby Vega no le ve lugar a este cuestionado jugador de Colo Colo

El ex jugador de los albos hace eco del bajo rendimiento de un jugador de Colo Colo y duda de que pueda volver a ser importante.

Colo Colo sacó la tarea adelante en La Serena el sábado pasado y derrotó al conjunto papayero por 4-2, resultad que le permite seguir en lo más alto de la Liga de Primera 2026 e incluso estiró la ventaja a 10 puntos con su más cercano perseguidor.

Uno que no estuvo ni citado al banco de suplentes por lesión fue Claudio Aquino, quien está bajo serios cuestionamientos y desde ya se habla de que el ex Vélez Sarsfield no sería renovado al término de la temporada 2026.

Aquino no fue citado ante La Serena. | Foto: Photosport

En esa línea, uno que no le ve espacio en el equipo es Marcelo ‘Toby’ Vega, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “Uno decía que Claudio Aquino tenía que jugar, pero el rendimiento de él hoy no es el mejor y lo demostró con Universidad Católica. Es el peor partido que le he visto”.

“Uno habla de que tiene la rodilla mala, que estaba lesionado… entonces no puede jugar. A ese nivel, es imposible que pueda cambiar y empezar a contar con Claudio Aquino como titular”, complementó en sus dichos.

¿Tendrá más oportunidades Claudio Aquino? Este domingo Colo Colo juega ante Huachipato por la Copa de la Liga y, en caso de que entre eliminado a jugar contra los acereros, Fernando Ortiz bien podría poner un equipo absolutamente suplente donde Aquino podría decir presente.

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En síntesis

Colo Colo venció 4-2 a La Serena y lidera la Liga de Primera 2026 con 10 puntos de ventaja.

El futbolista Claudio Aquino no fue citado por lesión y Marcelo Vega criticó su bajo rendimiento.

El técnico Fernando Ortiz podría alinear suplentes frente a Huachipato por la Copa de la Liga.