Colo Colo no quiere levantar el pie del acelerador. Con el liderato de la primera rueda de la Liga de Primera ya asegurado en el bolsillo, el cuadro popular saltará al terreno de juego este fin de semana con un único gran objetivo: estirar la distancia con sus más cercanos perseguidores y consolidar su tranco demoledor en lo más alto del campeonato nacional.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz llega a la Región de Coquimbo con el ánimo por las nubes. En la jornada anterior, el “Cacique” dio un golpe de autoridad al adjudicarse el Clásico 189 frente a Universidad Católica en condición de forastero, un triunfo valioso que ratificó el gran momento futbolístico e institucional que viven en Macul en esta temporada 2026. Un triunfo ante los granates le permitiría tomar una distancia sideral de sus escoltas: Huachipato (2° con 22 unidades), Deportes Limache y Ñublense (ambos 3° con 21), además de la UC y Coquimbo Unido (ambos 5° con 20 puntos).

Al frente estará Deportes La Serena, una escuadra comandada por Felipe Gutiérrez que viene de respirar profundo. Los papayeros arrastraban una compleja seguidilla de malos resultados, racha negativa que sepultaron de manera categórica tras golear a Deportes Limache en la fecha pasada. Ahora, el cuadro de la Cuarta Región buscará hacerse fuerte en casa y volver a abrazarse ante su público para seguir escalando posiciones.