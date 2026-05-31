Las alertas se encendieron en medio del partido entre Atlético Colina y Trasandino de Los Andes por la Segunda División.

Un fuerte sismo se registró a las 17:34 horas de este domingo 31 de mayo en la zona central de Chile, que hizo activar las alarmas del Claro Arena, el moderno estadio que inauguró el año pasado Universidad Católica.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de 6,0 grados richter, con epicentro a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Y si bien la UC esta jornada fue visita de Huachipato en Talcahuano, donde goleó por 3-0 a los Acereros por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, en San Carlos de Apoquindo había otro partido.

Se trataba del choque entre Atlético Colina y Trasandino de Los Andes por la novena fecha de la Segunda División, duelo que fue interrumpido por las alertas que empezaron a sonar en el reducto precordillerano.

Así quedó registrado en un video que fue grabado al borde de la cancha de césped sintético, mientras se escuchaban las instrucciones de seguridad por los altoparlantes.

Mira el VIDEO a continuación:

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Luego de este momento, el cotejo pudo continuar y terminó con triunfo de 2-1 para los visitantes. Cabe consignar que Colina trasladó su localía desde la zona norte de Santiago, arrendando el recinto deportivo de los Cruzados.

En síntesis