El presidente de Universidad Católica abordó la continuidad del mediocampista argentino. Las tratativas están en marcha.

Universidad Católica está activa en el mercado de fichajes, aunque no solo para buscar figuras nuevas. En esta ocasión, Matías Claro ratificó que la cúpula institucional apostará por una renovación.

¿Qué pasó? El presidente de Cruzados conversó con El Deportivo de La Tercera y abordó la continuidad de Fernando Zuqui, cuyo contrato expira el 30 de junio de 2026. Hay tratativas en marcha.

Según indicó el mandamás de la concesionaria, la gerencia deportiva está realizando las gestiones para intentar cerrar el trato cuanto antes. El cuerpo técnico quiere seguir contando con él.

“Estamos en eso. Tenemos que llegar a un acuerdo que sea favorable tanto para el jugador como para el club“, comenzó señalando el dirigente de Universidad Católica.

Sobre el mismo punto, agregó: “Tati (José María Buljubasich) ya está en contacto con su representante y estamos viendo algo que pueda ser bueno tanto para él como para nosotros”.

Universidad Católica negocia la renovación de Fernando Zuqui. (Imagen: Photosport)

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Fernando Zuqui aprueba en Universidad Católica

Finalmente, Matías Claro opinó sobre el rendimiento que ha tenido el mediocampista argentino desde su arribo a San Carlos de Apoquindo. Ha respondido a la expectativa.

“Estamos muy contentos con su desempeño (…) A pesar de haber pasado una lesión muy larga y complicada, volvió realmente a un muy buen nivel“, concluyó el timonel de la UC.

En resumen:

El presidente Matías Claro confirmó que existen gestiones en marcha para la renovación del mediocampista Fernando Zuqui en Universidad Católica.

confirmó que existen gestiones en marcha para la renovación del mediocampista Fernando Zuqui en Universidad Católica. El volante Fernando Zuqui finaliza su contrato con la institución precordillerana el próximo 30 de junio de 2026.

finaliza su contrato con la institución precordillerana el próximo 30 de junio de 2026. El gerente deportivo José María Buljubasich ya se encuentra en contacto con el representante del futbolista argentino para sellar el acuerdo.