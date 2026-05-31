Los cruzados se repusieron tras la derrota a manos de Colo Colo y derrotaron 3-0 a Huachipato en el CAP.

Universidad Católica aprovechó el envión de Copa Libertadores para recuperarse en la Liga de Primera y derrotar 3-0 a domicilio a Huachipato para quedar como único escolta de Colo Colo en la tabla de posiciones.

Tras la caída en el clásico frente a los albos el pasado fin de semana, los cruzados llegaban al CAP de Talcahuano con la obligación de levantar cabeza y sacar los tres puntos para recuperar terreno en el campeonato.

Festejo cruzado en el CAP de Talcahuano (Photosport).

Luego de un primer tiempo cerrado, el conjunto precordillerano logró desequilibrar el marcador en el complemento gracias a las anotaciones de Clemente Montes y Justo Giani.

La apertura de la cuenta llegaría a los 50′ cuando una genialidad de Matías Palavecino por la izquierda le permitió sacar un centro que fue capturado de cabeza por Clemente Montes.

El 2-0 de la UC llegaría a los 77′ cuando Justo Giani sacó un remate de derecha desde el centro del área tras habilitación de Diego González. El tercero y definitivo caería a los 90’+6 luego que Diego Corral capitalizara en el área un notable contragolpe cruzado.

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Con este resultado, Universidad Católica quedó como único escolta de Colo Colo al llegar al segundo lugar de la tabla con 23 puntos. En tanto, Huachipato se estancó en la 4° ubicación con 20 unidades.

En la fecha 15, la última de la primera rueda, Universidad Católica recibirá a Universidad de Concepción en el Claro Arena, mientras que Huachipato visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

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