Según trascendió, el mediocampista tiene una propuesta para partir al fútbol árabe. Sería su último paso antes de arribar a Macul.

El futuro de Erick Pulgar está cada vez más cerca de resolverse. Desde Brasil se habla de su eventual salida a mediados de temporada, por lo que los interesados comenzaron a surgir de a poco en el mercado de fichajes.

Y, según informó Radio ADN, el mediocampista de Flamengo ya tiene pretendientes: hay una oferta sobre la mesa y proviene desde fuera del continente. Está siendo analizada.

De acuerdo al medio citado, el oriundo de Antofagasta puede emigrar al Medio Oriente. No se detalló a qué escuadra y por qué cifra, pero si hay un punto a considerar: él no ve con malos ojos desembarcar en el exótico destino.

“Erick Pulgar ya tendría una propuesta concreta desde el fútbol árabe, cuestión que estaría siendo bien evaluada por el futbolista de 32 años”, comenzó señalando la publicación.

Cabe consignar que el jugador en cuestión tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero tiene las puertas abiertas para salir de la institución en el siguiente libro de pases.

Erick Pulgar ya piensa en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Erick Pulgar mira a Colo Colo

Finalmente, el sitio se refirió al eterno deseo del seleccionado chileno: llegar al Estadio Monumental. Si su plan marcha a la perfección, más temprano que tarde defenderá al club que lo enamoró.

“Todo en una proyección que, en la mente del jugador, le haría tener en el Medio Oriente su última escala antes de volver al fútbol chileno, donde su gran anhelo estaría en defender la camiseta de Colo Colo“, cerró.

En resumen:

El mediocampista Erick Pulgar cuenta con una propuesta concreta para emigrar desde Flamengo al fútbol árabe.

cuenta con una propuesta concreta para emigrar desde Flamengo al fútbol árabe. El volante Erick Pulgar , de 32 años de edad, tiene contrato vigente con el elenco brasileño hasta diciembre de 2027.

, de 32 años de edad, tiene contrato vigente con el elenco brasileño hasta diciembre de 2027. El futbolista Erick Pulgar planea jugar en Medio Oriente antes de cumplir su anhelo de defender a Colo Colo.