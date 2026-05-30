Video: A Franco Calderón le consultan por su fuerte cruce con Javier Altamirano y así responde

El defensor azul entregó su versión del cruce con Javier Altamirano ocurrido en pleno segundo tiempo ante Deportes Concepción.

En el Estadio Nacional, Universidad de Chile consiguió una importante victoria por 2 a 1 ante Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera, resultado le permitió al Romántico Viajero escalar posiciones en la tabla de posiciones.

Sin embargo, más allá del resultado positivo, el encuentro también dejó un episodio de tensión dentro del propio plantel azul, que llamó la atención durante el desarrollo del segundo tiempo.

¿Qué pasó? El mediocampista Javier Altamirano y el defensor Franco Calderón protagonizaron un fuerte cruce tras una infracción del ex Unión de Santa Fe que obligó a la intervención de Charles Aránguiz y generó comentarios tanto en cancha como en redes sociales.

Franco Calderón pone paños fríos

Tras el compromiso, a la salida del Coloso de Ñuñoa, el zaguero central argentino fue consultado por este episodio que generó ruido.

“Queda en la cancha porque obviamente somos profesionales, así que nada está todo hablado y quedó todo ahí no más”, expresó Calderón en zona mixta.

Dicha acción no pasó desapercibida entre los hinchas azules | FOTO: Diego Martin/Photosport

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De esta forma, el episodio no pasó a mayores dentro del camarín azul y quedó como una anécdota de un partido marcado por la tensión, pero que terminó con victoria para los de Fernando Gago en el recinto deportivo de Ñuñoa.

Revisa la respuesta de Franco Calderón: