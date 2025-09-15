La Supercopa 2025 sigue dando que hablar tras la contundente victoria de Universidad de Chile sobre Colo Colo por 3-0 en el Estadio Santa Laura-SEK, que contó con casi 2 mil hinchas.

La goleada del Romántico Viajero dejó un fuerte impacto en la afición del conjunto Popular, que esperaba un mejor rendimiento de sus futbolistas tras la llegada del técnico Fernando Ortíz.

En las horas posteriores al encuentro, diferentes comentaristas y exfutbolistas dieron su opinión sobre el desempeño del plantel albo. Entre los señalados se encuentra Arturo Vidal, cuyo nivel en la presente temporada ha generado críticas.

Manuel de Tezanos critica a Arturo Vidal por su actual nivel

Manuel de Tezanos, reconocido periodista de TNT Sports, se sumó a estas observaciones, evaluando el rendimiento del King y cuestionando si su nivel actual corresponde a la inversión realizada por el club.

“Arturo Vidal no está bien. Creo que cualquiera puede ver esto. Está muy lento, cometiendo muchos errores. Bueno, que haya quedado fuera del equipo es una señal por un lado del entrenador, un golpe de autoridad si se quiere”, dijo de entrada en Balong Radio.

“A ver, es un jugador de categoría, no se le olvidó jugar fútbol. Va a rematar al arco si le queda una pelota dando bote dentro del área, probablemente hubiera hecho mejor trabajo de ‘9’ que Salomón Rodríguez, alguna pelota buena va a meter, pero está lentísimo. Está llegando tarde a todos los cruces”, añadió el conductor de Todos Somos Técnicos.

Arturo Vidal pidiéndole perdón a los hinchas de Colo Colo tras la derrota ante la U | FOTO: Javier Torres/Photosport

“Está un año más y este año no ha tenido todavía un partido que justifique sus pergaminos. Ni siquiera quiero hablar solamente de la plata, que es lo más lógico. Es un jugador carísimo para nuestro medio. Carísimo, impagable para este rendimiento, pero además está lo que significa él. El año pasado hasta jugando mal le dio un valor extra a Colo Colo, pero en este no está eso. No está en el nivel de un jugador de su categoría”, sentenció.