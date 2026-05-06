Según el recordado delantero, el DT argentino tiene que seguir al mando en el Estadio Monumental. ¿La razón? Por resultados y manejo de camarín.

Colo Colo tendrá que comenzar a discutir sobre un importante misterio: la continuidad de Fernando Ortiz. El entrenador termina su contrato el 31 de diciembre y aún no renueva.

Ante tal panorama, Gustavo de Luca clama por su estadía. En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado goleador albo (1992) argumentó a favor del DT argentino: ha hecho mérito.

Si bien el emblemático delantero apuesta por la permanencia del estratega en Macul, dejó claro que hay un gran desafío sobre la mesa. ¿Qué pasó? Lo llamó a marcar diferencias con trofeos. Eso le falta en el Estadio Monumental.

“Va primero en el campeonato, se ve que hay una mancomunión con el plantel, que mejoró eso. Se está ganando la renovación porque parecería ser que manejó bien el vestuario, que es muy importante en un club grande”, lanzó.

“La directiva del club está contento con lo que está haciendo. Hay que verlos todos los días trabajando como trabajan, nosotros eso no lo vemos todos los días. Si están conformes con el trabajo, yo creo que está bien”, agregó.

Fernando Ortiz termina contrato con Colo Colo el 31 de diciembre de 2026. (Imagen: Photosport)

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La situación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Finalmente, el retirado atacante analizó lo netamente futbolístico. Prevé un buen destino para esta escuadra, que está en lo más alto de la Liga de Primera y en el grupo A de la Copa de la Liga.

“Se han dado los resultados en esta parte del año y es como que empieza a caminar, a armarse una maquinita, por lo menos en el torneo local, como para titularse campeón”, cerró.

En síntesis:

El contrato de Fernando Ortiz con Colo Colo vence el 31 de diciembre próximo.

con Colo Colo vence el próximo. El equipo lidera actualmente la Liga de Primera y el Grupo A de Copa.

y el de Copa. Gustavo de Luca respalda públicamente la renovación del entrenador argentino por sus méritos actuales.