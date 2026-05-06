Colo Colo vive un buen presente deportivo tras recuperar el liderato de la Liga de Primera tras vencer a Coquimbo Unido por 3 a 1 en el Monumental. A su vez, en Macul ya piensan en cómo reforzar y rearmar el plantel de cara a la segunda rueda del certamen nacional.

Uno de aquellos temas lo protagoniza el defensor uruguayo Javier Méndez, que ocupa cupo de extranjero y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y no ha logrado consolidarse como titular en el esquema de Fernando Ortiz. Pese a que llegó con la expectativa de ser líder en la zona defensiva proveniente desde Peñarol, hoy aparece relegado al banco de suplentes.

El buen momento de Jonathan Villagra ha sido clave en este escenario. El central se ha afirmado en la defensa alba, dejando a Méndez como alternativa, sin mayores oportunidades para demostrar su nivel en cancha. Pero aún sin Villagra, Ortiz incluso ha optado por nombres como Erick Wiemberg o incluso hasta con Arturo Vidal como defensor.

¿Se acerca el repentino adiós de Javier Méndez?

En ese contexto, el periodista Jorge “Coke” Hevia, reveló detalles de cómo el propio jugador vive su presente en el club. “Me contaban que hay un jugador que está asumido, y no con cara larga. Se trata de Javier Méndez. No sabe qué hacer”, comentó en Pauta de Juego.

Javier Méndez no logra convencer a Fernando Ortiz en Colo Colo (Foto: Photosport)

Hevia profundizó en el análisis, apuntando a decisiones tácticas que han ido marginando al uruguayo: “Hay una lectura que él no hizo cuando llegó, porque pensó que partían dos y que tendría su oportunidad. Pero cuando a Sosa le pasa algo, Ortiz mete a Wiemberg para mantener el perfil de central que rompe”.

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Además, remarcó que actualmente Méndez es el reemplazante directo de Villagra, quien atraviesa un gran momento. “Es el banca de Villagra. Y Villagra está tan bien, que está sonado”, agregó.

El incierto panorama del refuerzo albo

Con este panorama, comienza a tomar fuerza la opción de una salida anticipada, probablemente a préstamo, que le permita al jugador sumar minutos y, al mismo tiempo, liberar un cupo de extranjero en el plantel albo.

Si bien no hay voces oficiales que apunten a aquello, el escenario actual deja a Javier Méndez en una posición incómoda, en un equipo que hoy funciona -al menos defensivamente- y donde las oportunidades parecen cada vez más escasas.

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DATOS CLAVE

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido y recuperó el liderato en el Monumental.

El defensor Javier Méndez tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de 2027.

Fernando Ortiz prioriza a Jonathan Villagra y Erick Wiemberg en la defensa alba actualmente.