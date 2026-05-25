Los bicampeones de América se reencontraron en los interiores del Claro Arena, tras el triunfo de Colo Colo por 2-1.

El domingo se vivió un tenso clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, donde el Cacique se impuso por 2-1 en su primera visita al Claro Arena, lidero por Arturo Vidal.

El King fue una de las figuras del encuentro pese a su autogol a los siete minutos, donde luego los dirigidos por Fernando Ortiz pudieron dar vuelta el marcador.

La remontada alba se vio empañada por los conflictos en la cancha entre los dos equipos, que terminó con graves denuncias del árbitro José Cabero en su informe arbitral, hechos que habrían ocurrido tras el pitazo final.

Luego de aquello, en los interiores del estadio Vidal se reencontró con Gary Medel, su amigo y excompañero de la generación dorada en la Selección Chilena.

El Pitbull no pudo jugar en la UC pero igual se hizo presente en San Carlos de Apoquindo, donde lejos de la tensión del partido, tuvieron un distendido diálogo que fue captado por las cámaras de TNT Sports.

Incluso, el ex Barcelona terminó invitando a Medel a comer un asado en su casa. “Nos comemos un asadito, anda para la casa cuando querai'”, se logró escuchar en la transmisión.

Publicidad

Finalmente, los bicampeones de América se despidieron con un abrazo.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis