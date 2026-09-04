En el Cacique empiezan a tomar decisiones respecto al armado del plantel con miras a la Copa Libertadores 2027.

En Colo Colo están cada vez más cerca de conseguir la estrella 35 en la Liga de Primera 2026 y empiezan a proyectar lo que será la próxima temporada, donde volverán a la Copa Libertadores.

Para ello la dirigencia alba y la gerencia deportiva han empezado a analizar nombre por nombre la confirmación del plantel, donde hay dos jugadores que no están en los planes para el 2027.

Hasta el momento habrían dos cortados, quienes llegaron como refuerzos este año pero han tenido poca participación, perdiendo cabida por la decisión técnica del entrenador Fernando Ortiz.

Los cortados de Colo Colo para 2027

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, se trata del defensa uruguayo Javier Méndez y el lateral chileno Matías Fernández, este último termina su contrato con el cuadro popular en diciembre.

En el caso del charrúa, se busca liberar un cupo de extranjero, considerando que el ex Peñarol solo ha sumado minutos en cuatro partidos a lo largo de la temporada, sin disputar ninguno por completo.

Por su parte, Fernández llegó como titular desde Independiente del Valle pero rápidamente perdió el puesto ante Jeyson Rojas. Aunque de todos modos ha disputado 15 partidos, anotando un gol y dando una asistencia.

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Matías Fernández y Javier Méndez no estarían considerados en Colo Colo para el 2027. (Foto: Photosport)

Quienes sí están en los planes del Colo Colo 2027 son el atacante Lautaro Pastrán y el volante Álvaro Madrid, pero se debe definir sus situaciones. El argentino está a préstamo desde Belgrano de Córdoba, mientras que el mediocampista nacional pertenece a Everton y tiene una opción de compra de 500 mil dólares que vence el 15 de diciembre.

En síntesis

Javier Méndez y Matías Fernández dejarán Colo Colo para 2027 por decisión técnica.

dejarán Colo Colo para 2027 por decisión técnica. Javier Méndez liberará cupo extranjero tras disputar minutos en solo cuatro partidos esta temporada.

liberará cupo extranjero tras disputar minutos en solo cuatro partidos esta temporada. Álvaro Madrid tiene opción de compra por 500 mil dólares que vence en diciembre.