Buenas noticias para Fernando Ortiz: Colo Colo recupera a tres jugadores para visitar a Everton de Viña del Mar

El Cacique recupera variantes importantes para su visita a Viña del Mar, en un compromiso donde buscará mantenerse en lo más alto de la tabla.

Colo Colo comienza a dejar atrás la victoria ante Deportes Limache y ya pone la mira en su próximo desafío por la Liga de Primera, donde deberá visitar a Everton de Viña del Mar.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz buscará mantener su buen momento y continuar en la parte alta de la tabla de posiciones, en una etapa de la temporada donde cada punto comienza a tomar mayor relevancia.

Para este compromiso ante los Ruleteros, el entrenador argentino recibió una buena noticia durante las últimas horas, ya que podrá volver a contar con tres futbolistas que no estuvieron disponibles en los encuentros anteriores.

Sosa, Méndez y Pastrán vuelven a estar disponibles en Colo Colo

Uno de ellos es Lautaro Pastrán, quien dejó atrás sus molestias físicas y volvió a entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros. Su regreso le entrega una nueva variante al estratega albo para la conformación del equipo.

Además, Joaquín Sosa y Javier Méndez también estarán a disposición para el duelo en Viña del Mar, luego de cumplir las dos fechas de suspensión que recibieron tras la pelea ocurrida después del triunfo ante Universidad Católica.

Sosa podría tomar la titularidad ante la expulsión de Wiemberg | FOTO Andres Pina/Photosport

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Estas recuperaciones llegan en un momento clave para el Cacique, considerando que Ortiz necesita contar con la mayor cantidad de variantes posibles para afrontar la seguidilla de partidos y los desafíos que vienen por delante.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton por la fecha 17 de la Liga de Primera?

Colo Colo y Everton se verán las caras el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en un partido válido por la fecha 17 de la Liga de Primera.