El Cacique visitará el Estadio Chinquihue para enfrentar al cuadro Velero por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

Colo Colo vuelve a la acción este martes cuando visite a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El equipo de Fernando Ortiz viene de eliminar a Audax Italiano y ahora buscará dar el primer paso rumbo a las semifinales ante el cuadro ‘Velero’.

El elenco de la región de Los Lagos, en tanto, llega con la motivación de haber dado el golpe en la ronda anterior, donde dejó en el camino a Ñublense. Ahora, los ‘Albiverdes’ intentarán aprovechar la localía para sacar ventaja ante el Popular y llegar con opciones a la revancha en Macul.

El cambio que prepara Fernando Ortiz

Para este compromiso, el técnico de Colo Colo realizará una sola modificación respecto del equipo que eliminó a Audax Italiano. Alonso Olguín ingresará en reemplazo de Gedeón Díaz, quien fue una de las figuras en el triunfo ante los itálicos del pasado viernes. Con este movimiento, Olguín se ubicará en el fondo, mientras Erick Wiemberg ocupará el carril izquierdo. El resto de la formación se mantendrá para el primer choque ante los ‘Veleros’.

De esta forma, la formación del Cacique en el sur sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Alonso Olguín en defensa; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz y Erick Wiemberg en el mediocampo; Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid más adelantados; y Javier Correa como único delantero.

A qué hora juegan Puerto Montt vs. Colo Colo

La ida de los cuartos de final se disputará este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. La revancha quedó programada para el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

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Dónde ver Puerto Montt vs. Colo Colo

El partido entre Puerto Montt y Colo Colo será transmitido en televisión por TNT Sports Premium. Además, el encuentro podrá verse vía streaming a través de HBO Max.