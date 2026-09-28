Fernando Ortiz mueve la pizarra: El posible 11 de Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile

El 'Tano' hará un cambio respecto al equipo que derrotó y eliminó a Audax Italiano el pasado viernes. Los albos se van al sur con Vidal y Correa.

Colo Colo ya tiene prácticamente definida su formación para enfrentar a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Tras eliminar a Audax Italiano, el equipo dirigido por Fernando Ortiz viajará hasta el sur para visitar a los ‘Delfines’ en el Estadio Chinquihue.

En el último entrenamiento de este lunes, Ortiz definió el once titular y prepara un solo cambio respecto al equipo que comenzó jugando ante los itálicos el pasado viernes. Alonso Olguín será la novedad en la defensa, tomando el lugar que ocupó Gedeón Díaz.

Gedeón Díaz fue titular y anotó ante Audax, ante Puerto Mont no iría de la partida (Photosport).

Con esta modificación, el joven defensor se ubicará como central por izquierda, mientras que Erick Wiemberg pasará a desempeñarse como carrilero por ese sector. El resto de la formación se mantendrá respecto al último compromiso de los albos.

De acuerdo a información del sitio partidario Dale Albo, Colo Colo formará con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Alonso Olguín en defensa; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz y Erick Wiemberg en el mediocampo; Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid más adelantados; y Javier Correa como único delantero.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt se enfrentarán este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Chinquihue, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. La revancha se disputará el próximo 6 de octubre a las 20:30 horas en el Monumental.

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En síntesis…