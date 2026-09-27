Colo Colo ya conoce la programación de sus duelos ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile

Colo Colo ya conoce su programación para los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

Colo Colo logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Chile tras dejar en el camino a Audax Italiano en lo que fue una reñida llave en los octavos de final, en la que venció a los ‘Itálicos’ por un global de 1-0 y se metió a la ronda de los ocho mejores.

Tras superar esta etapa, ahora los dirigidos por Fernando Ortiz pone el foco en lo que será su desafío en estos cuartos de final, en donde en las últimas horas ya conoció a su rival.

Este será Deportes Puerto Montt, el conjunto de la Liga de Ascenso dejó en el camino a Ñublense de Chillán en lo octavos de final por un 3-2 global y dio una de las grandes sorpresas en esta competencia.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán en lo que son los cuartos de final de la Copa Chile, en el que su programación para los duelos de ida y vuelta ya quedó definida.

Colo Colo quiere seguir avanzando | Foto: Photosport

Colo Colo y su programación ante Puerto Montt

Desde el sitio oficial de la ANFP ya dieron a conocer lo que será la programación de los duelos entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por lo que serán los cuartos de final.

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El duelo de ida entre ‘Albos’ y ‘Albiverdes’ se disputará en el sur de nuestro país el martes 29 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

El partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt fue programado para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

De esta forma, quedó todo definido para lo que será esta llave de cuartos de final entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, en la que ambos equipos lucharán con todo para conseguir el boleto a las semifinales.