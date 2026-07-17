¿Humo o realidad? Experto en fichajes se pronuncia por el rumor de Vozinha a Colo Colo

El día de ayer surgió la noticia de que el Cacique habría mandado una oferta al portero de Cabo Verde de cara al segundo semestre.

Colo Colo se encuentra en Colombia realizando una inter temporada, donde Fernando Ortiz y sus dirigidos buscarán llegar de la mejor manera posible al reinicio de la Liga de Primera 2026.

De reojo, el Cacique mira el Mercado de Fichajes para incorporar jugadores al plantel, pero de momento todavía no se ha anunciado ningún jugador que pueda sumarse pensando en darle un salto de calidad al equipo.

El día de ayer, el periodista argentino, Germán García Grova, anunció que Colo Colo habría hecho una oferta para quedarse con la sensación de Cabo Verde en el Mundial de Norteamérica 2026: Vozinha.

La respuesta de Merlo por el rumor de Vozinha a Colo Colo. | Foto: Instagram

El portero del cuadro africano fue, por lejos, una de las máximas figuras del equipo que llevó a Argentina hasta el alargue en los dieciseisavos de final, pero que lamentablemente se quedó en el camino.

La información, eso sí, no fue compartida por el periodista experto en el Mercado de Fichajes, César Luis Merlo. El comunicador trasandino fue consultado en su cuenta de Instagram y respondió con emojis de humo.

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¿Vozinha a Colo Colo? De momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de Blanco y Negro, quienes están concentrados en el amistoso que tendrá el Cacique mañana ante Millonarios.

En síntesis

Colo Colo realiza una intertemporada en Colombia dirigida por el entrenador Fernando Ortiz.

Germán García Grova anunció una oferta alba por el portero caboverdiano Vozinha.

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