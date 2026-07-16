Vozinha alza la voz sobre su futuro y en Colo Colo toman nota: “Espero encontrar un equipo que…”

El portero caboverdiano, Vozinha habló sobre lo que respecta a su futuro y en Colo Colo toman atención.

Colo Colo en las últimas horas ha dado que hablar y todo esto tras lo que fue el bombazo que busca en el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ quieren reforzar la portería con la gran revelación en el arco del Mundial 2026, Vozinha, el golero de Cabo Verde.

En las últimas horas, el mismo guardameta, Vozinha, habló sobre lo que es su futuro para la temporada 26/27, en la que sigue esperando por su nuevo club tras estar a día de hoy como agente libre, en donde deja un poderoso mensaje al respecto.

“Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing. Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol”, parte señalando Vozinha.

Agregando a esto, el guardameta indicó que tras su gran Mundial se encuentra en una gran forma y se da un par de años más en su carrera, en la que ya hoy en día tiene 40 años, pero quiere seguir brillando bajo los tres palos.

Vozinha es opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

“Estar aquí a los 40 años… y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar”, remarcó.

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Finalmente, Vozinha habló de lo complicado que fueron sus inicios para poder ser portero, ya que todo se hace cuesta arriba en un país pequeño como Cabo Verde, en la que perseveró por su gran sueño, el que lo llevó a brillar en el reciente Mundial.

“Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas. Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo busca fichar al arquero caboverdiano Vozinha para la temporada 2026/2027.

busca fichar al arquero caboverdiano para la temporada 2026/2027. El portero Vozinha tiene 40 años y actualmente se encuentra como agente libre.

tiene y actualmente se encuentra como agente libre. El guardameta fue la gran revelación en el arco durante el Mundial 2026.