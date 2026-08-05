Este miércoles se vivirá una verdadera fiesta en el Estadio Monumental donde los hinchas de Colo Colo le darán la bienvenida a Vozinha.

Este miércoles se vivirá la gran bienvenida a Vozinha en Colo Colo, el primer refuerzo para el segundo semestre que viene de ser la revelación en el Mundial 2026.

El arquero de 40 años se decidió por el Cacique para dar un salto en su carrera y así cumplir el sueño de jugar en un equipo grande, pese a lo distante que estaba del fútbol sudamericano.

Quien fue el capitán de Cabo Verde en la Copa del Mundo, donde llegaron hasta dieciseisavos de final, firmó el lunes su contrato con el cuadro popular y ayer (martes) fue presentado ante los medios de comunicación.

Pero en Colo Colo también prepararon un mega evento para recibirlo a lo grande en La Ruca y que pueda enfrentarse al cariño del pueblo albo, quedando agendado para este miércoles 5 de agosto desde las 17:00 horas.

Las autoridades dieron el visto bueno para la actividad y autorizaron un aforo de 42 mil espectadores, por lo que se espera un lleno total en Macul, ya que las entradas fueron liberadas gratuitamente a través de Puntoticket.

La aparición del arquero caboverdiano en la cancha David Arellano está programada para las 19:00 horas, pero en la previa está preparado un show con grandes artistas.

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El line-up para la bienvenida de Vozinha

Según lo que dio a conocer el club en las redes sociales, están invitados DJ Rocka, la banda de cumbia Garras de Amor, el artista urbano Forest y el hiphopero Juan Sativo.

Además, se desplegará un espectáculo de luces y láseres para el disfrute de los fanáticos colocolinos que lleguen hasta Pedrero.

Line-up para la bienvenida de Vozinha. (Foto: Colo Colo)

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En síntesis