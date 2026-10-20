Incertidumbre total: las razones que preocupan a Fernando Ortiz para renovar en Colo Colo

El 'Tano' tuvo un acercamiento concreto desde Tigres, y ante la incertidumbre por la renovación, al DT le preocupan 3 factores en Colo Colo.

El futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo comienza a sumar interrogantes. Mientras los albos se acercan al título en la recta final de la Liga de Primera 2026, con nueve puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, el nombre del entrenador argentino tomó fuerza en México ante el interés concreto de Tigres UANL.

Según reveló el periodista Rodrigo López en DSports Chile, el llamado del conjunto mexicano a Ortiz sí existió, pese a que el propio entrenador no lo reconoció ni tampoco lo negó cuando fue consultado este lunes en conferencia de prensa.

“En las últimas horas sí hubo un llamado. Hubo un acercamiento económico importante de Tigres de México con Ortiz”, apuntó el comunicador en el programa ‘De fútbol se habla así”.

La situación se produce en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del ‘Tano’ en el Estadio Monumental. La dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por Aníbal Mosa, ha sostenido que las conversaciones sobre renovaciones se realizarán una vez finalizada la temporada, por lo que todavía no existen avances formales para extender el vínculo del entrenador.

MEXICO CITY, MEXICO – APRIL 16: Fernando Ortiz, coach of Santos Laguna looks on during the 16th round match between Pumas UNAM and Santos Laguna as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Estadio Olimpico Universitario on April 16, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Las piedras de tope que complican al Tano Ortiz

Además, López entregó detalles sobre el escenario que enfrenta el estratega argentino y aseguró que desde la testera de Blanco y Negro todavía no se han acercado para iniciar las conversaciones.

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“En Colo Colo no se han acercado ni siquiera informalmente para conversar con Ortiz. Y hay cosas que a Ortiz le interesa mucho saber: presupuesto 2027, injerencia en los refuerzos y el proyecto deportivo”, señaló el periodista.

Así, la continuidad de Ortiz no depende únicamente de una eventual oferta desde México. El entrenador también busca claridad sobre la planificación deportiva de Colo Colo para 2027, donde los albos pretenden pelear la Copa Libertadores.