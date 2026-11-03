Desde Universidad Católica habrían tomado una tajante decisión con los gestos burlescos que lanzaron los jugadores de la U hacia la tribuna del Claro Arena.

Universidad Católica finalmente no llevará al Tribunal de Disciplina los burlescos gestos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales hacia los hinchas cruzados durante el Clásico Universitario.

Así lo informó BioBio Chile, medio que dio a conocer la determinación adoptada desde la precordillera. De esta manera, los futbolistas de Universidad de Chile no enfrentarán una denuncia por parte de la UC a raíz de lo ocurrido cuando ambos se dirigían hacia el sector de camarines.

Allí y tras caer 1-0 ante los ‘Cruzados’, ambos jugadores lanzaron desafiante gestos hacia la tribuna. Vargas apuntó la estrella de la Copa Sudamericana, mientras que Morales emuló un gesto de frío.

La decisión llega después de que el árbitro Diego Flores no consignara estos gestos en su informe, por lo que una eventual sanción podía depender de una denuncia formal del cuadro estudiantil ante el Tribunal de Disciplina.

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Chile Fecha 26, Liga de Primera 2026. El arbitro Diego Flores, dirige un partido de la Liga de primera entre Universidad Catolica y Universidad de Chile disputado en el estadio Claro Arena de Santiago, Chile. 01/11/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Universidad Catolica vs Universidad de Chile 26 th turn, 2026 First division League. RefereeÕs Diego Flores, leads the first division match between Universidad Catolica and Universidad de Chile at Claro Arena stadium in Santiago, Chile. 01/11/2026 Dragomir Yankovic/Photosport

La UC reavivó la lucha por el Chile 2

Todo ocurrió en el marco de un Clásico Universitario que terminó con victoria por 1-0 para Universidad Católica, gracias al gol de Clemente Montes. Un resultado que le permitió al equipo cruzado volver a meterse en la pelea por el Chile 2 y complicar las aspiraciones de su clásico rival.

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Por su parte, la derrota dejó a Universidad de Chile con un escenario adverso en la recta final del torneo ya que le dejó en bandeja el título a Colo Colo, si es que los albos vencen este domingo a Ñublense.