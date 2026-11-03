El presidente de Blanco y Negro y el entrenador argentino acordaron que se sentarán a conversar cuando Colo Colo levante el título en la Liga de Primera.

En Colo Colo volvió la calma pero a la vez la ansiedad, pues están a un triunfo de coronarse campeones de la Liga de Primera 2026, luego de la goleada por 6-1 sobre Universidad de Concepción.

Los festejos albos podrían darse el próximo domingo en su visita a Ñublense en Chillán, jornada que también será clave para abrochar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

En los últimos días ambas partes han ido acercando posturas tras pasar el chaparrón en el torneo, cuando se redujo considerablemente la amplia ventaja que llevaba el Cacique.

Sobre aquello se refirió el lunes el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, previo a la clasificación a semifinales de Copa Chile, donde adelantó que levantando el trofeo del campeonato se verá el futuro del técnico argentino.

“Lo primero, necesitamos levantar la 35, después de eso nos vamos a sentar a conversar. Cuando ocurra eso conversaremos con Fernando, ya nos conocemos, y buscaremos lo mejor. Pero primero tenemos que abrochar este tema”, comenzó diciendo.

“Mientras más rápido se produzca eso, las conversaciones se van a producir más rápido. Lo primero es la cabeza, tal cual, es lo que corresponde”, agregó y dando a conocer que esta será la primera renovación que revisarán.

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“Nosotros queremos ser campeones y también queremos que el cuerpo técnico continúe para el próximo año”, insistió Mosa.

En la misma línea, repasó: “Primero tenemos que asegurar nuestro objetivo, si ese objetivo se da este fin de semana, se adelantarán todas las conversaciones para acelerar el proceso”.

Fernando Ortiz

Más tarde en conferencia de prensa, el propio Tano Ortiz se refirió a aquello, donde también se mostró más tranquilo respecto a su futuro tras las declaraciones del timonel albo.

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“Siempre me he manifestado de una manera muy placentera de donde hoy estoy trabajando, la ciudad me gusta, me han tratado muy bien, mi familia está bien, es un plus extra para tomar una decisión. El objetivo es el día domingo y después me sentaré con el presidente y acordaremos la continuidad o veremos qué sucede en el momento que nos podamos sentar”, declaró el estratega de 48 años.

También agradeció los dichos del empresario de origen sirio: “Obviamente es la palabra del capitán de este barco, a uno lo llena de orgullo que su referente máximo de una institución haya dicho eso”.