Ivo Basay se vuelve a reencantar con este jugador de Colo Colo: “Cambió de actitud”

El recordado delantero de Colo Colo en la década de los 90 hace las paces y se reencanta con un criticado jugador de los albos.

Colo Colo y Fernando Ortiz sonríen en este tramo de la temporada 2026, donde marchan en el primer lugar de la Liga de Primera 2026 y también al tope del Grupo A de la Copa de la Liga, aunque ahí comparten el primer puesto con Coquimbo Unido.

El Cacique no hizo un buen primer tiempo ante Coquimbo Unido el domingo pasado, pero en los últimos 20 minutos se vio al Colo Colo que todos los hinchas estaban esperando: incisivo, agresivo y con ganas de sofocar al rival.

¿El factor que desequilibró la balanza? Javier Correa. El trasandino anotó dos golazos y estuvo apunto de hacer un hat-trick, pero el tercer tanto que marcó no fue validado por estar en posición fuera de juego.

Basay fascinado con el cambio de actitud de Javier Correa. | Foto: Photosport

El que alabó a Correa fue Ivo Basay, quien en diálogo con ADN Deportes dijo que “En general, que hayan jugado con dos 9 no se notó mucho en el primer tiempo. La mejora fundamental fue lo de Correa, cambió de actitud, se movió mucho más. Había sido de lo mejor de Colo Colo en el primer tiempo”.

Consultado por Aquino y Pastrán, Basay asegura que “Aquino es habilitador puro, que es un tipo que piensa diferente, controla en función de los movimientos de los delanteros. Pastrán es más de llegar, encarar, ir encima del rival. Ahí Colo Colo tiene alternativas”.

Publicidad

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo vive un momento dulce de la temporada y buscará refrendarlo este sábado cuando tenga que enfrentar a Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera 2026 y el Grupo A de copa.

El delantero Javier Correa anotó dos goles en el último partido frente a Coquimbo Unido.

Publicidad