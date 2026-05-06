Sebastián González le pone punto final a la dupla Romero-Correa y apunta al culpable: “Individualista”

El histórico 'Chamagol' González no aprueba la dupla Maximiliano Romero-Javier Correa en Colo Coloy apunta al gran culpable.

Colo Colo volvió a los entrenamientos esta semana para preparar el compromiso ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga, partido vital para las aspiraciones albas de clasificar a las semifinales del torneo nacional.

Fernando Ortiz tendrá que decidir de cara al duelo frente al León de Collao si repite o no la dupla Maximiliano Romero-Javier Correa que, si bien ambos anotaron el domingo pasado, en el papel no funcionó del todo bien.

Chamagol tildó a Correa de individualista. | Foto: Photosport

Uno que le puso punto final a la dupla fue Sebastián ‘Chamagol’ González, quien en ADN Deportes dijo que“Para tener una dupla y que se entiendan, tiene que haber complemento y solidaridad; sentir que si estoy frente al arco y viene mi compañero lo puedo habilitar”.

“En este caso, a Correo lo veo con un perfil mucho más individualista. Lo veo muy difícil jugando con un compañero en ataque, por cómo está armado el plantel de Colo Colo, pierde fuerza. Hay partidos donde se puede usar esa variante, dependiendo del rival”, complementó.

¿Qué hará Fernando Ortiz? La única certeza es que tanto Javier Correa como Maximiliano Romero han anotado en partidos consecutivos, un aliciente que bien podría servir para mantener la dupla de ataque al menos por un partido más.

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En síntesis

Colo Colo prepara su partido contra Deportes Concepción para clasificar a las semifinales de copa.

El técnico Fernando Ortiz evalúa mantener la dupla de Maximililiano Romero y Javier Correa.

Ambos delanteros han anotado goles para el club en partidos consecutivos de la temporada.