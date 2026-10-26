Colo Colo volvió a dejar dudas dentro de la Liga de Primera y todo esto tras lo que fue la igualdad a un tanto ante Palestino, en donde los ‘Albos’ desperdiciaron una nueva chance para poder volver al triunfo en el torneo.

Tras lo que fue este duelo, el delantero Javier Correa conversó con los medios de comunicación, en el que a pesar de este nuevo partido sin sumar victorias, no se escandaliza y pone paños fríos en esta recta final de la competencia.

“Tenemos que seguir trabajando. Ni cuando teníamos 18 puntos de ventaja estaba asegurado, ni ahora, así que nada, hay que estar tranquilos, sabiendo que las riendas las tenemos nosotros y hay que tratar de asegurar los partidos”, comenzó señalando Correa.

Agregando a esto, el atacante argentino deja en claro que hoy en día todos los equipos le juegan de una forma distinta a Colo Colo, en la que indica que ante Coquimbo Unido fue la mejor prueba, pero que ante este inconveniente, deben saber encontrar la solución.

“Creo que los rivales nos juegan a muerte. Quedó comprobado con Coquimbo. Son distintas las formas, nos tenemos que acostumbrar a eso y nada, volver a las bases, ponernos bien físicamente de nuevo y tratar de asegurar los partidos”.

Correa habló tras la igualdad de Colo Colo | Foto: Photosport

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“En lo personal no me gustan las críticas de la hinchada, pero bueno, no me salvo solo, no soy “Deportivo Correa”, todo nos llega, pero espero que sigan confiando, que sigan apostando en este plantel, en estos chicos. Venimos haciendo un laburo increíble. Desde que empezó la primera rueda teníamos 10 puntos de ventaja, ahora tenemos 10 igual. Falta que jueguen mañana, así que tranquilo”, remarca.

Finalmente, Correa dio a conocer una sensible situación personal que está viviendo en los últimos días junto a su familia, en la que declara que es algo que le afecta para el día a día, pero que se mantiene firme para tener el foco al 100% en esta recta final con Colo Colo y le dejó un ‘palito’ a la prensa.

“Hay que mejorar en lo personal, obviamente, pero hay cosas que a uno lo sobrepasan, como cuestiones familiares. Estamos pasando un momento familiar delicado y por ahí afecta un poco. Le mando un beso a mi señora, que está luchando ahí con su papá”.

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“Mental no, yo estoy bien fuerte, no me afecta nada, tengo que hacer mi trabajo, hacer goles y listo. Después, buscarle la piedra que quiera, ponerle el título que vos quieras, porque así hacen después, ponen lo que les vende. Hagan lo que quieran”, cerró.