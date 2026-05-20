Solo pasa en Chile: la insólita situación que vivió Darío Benedetto en la previa de la UC vs Barcelona SC

Darío Benedetto, delantero del cuadro ecuatoriano, se vio obligado a dar una conferencia de prensa en plena calle de Santiago.

Este jueves 21 en el Claro Arena, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil disputarán un importantísimo partido por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

El Ídolo del Astillero ya se encuentra en Chile y este miércoles realizó su última práctica en las instalaciones del Estadio Bicentenario de La Florida, pensando en el duelo ante los Cruzados.

Cabe recordar que los dirigidos por el venezolano César Farías marchan en el último puesto con solo 3 unidades, pero una victoria ante el elenco de la Franja los metería nuevamente en carrera por la clasificación a los octavos de final.

En el partido de ida, la UC derrotó por 2-1 a Barcelona de Guayaquil | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Darío Benedetto dio la conferencia de prensa en plena calle: “Fue anécdotico”

En la antesala del compromiso, las actividades oficiales suelen incluir conferencias de prensa y declaraciones de los protagonistas, instancia donde jugadores y entrenadores entregan sus sensaciones previas al cotejo.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de situaciones poco habituales para la delegación ecuatoriana, lo que terminó llamando la atención de los presentes. ¿Qué pasó?

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Y es que el delantero Darío Benedetto tuvo que realizar la conferencia de prensa en plena calle Enrique Olivares, en las afueras del recinto donde hace de local Audax Italiano, debido a que no se autorizó el uso de la sala de prensa del estadio.

A raíz de esto, el ex Boca Juniors comentó: “Nunca me había tocado. Menos mal no pasó nadie de la contra, porque seguramente gritaba algo. Le pregunté lo mismo al jefe de prensa. Está lindo, fue anecdótico, distinto”.