Ex DT de U. de Chile casi se va a los combos con periodista en plena entrevista: “Sos mal tipo, sos mala leche”

Sergio Markarián se molestó tras una pregunta, acusó al comunicador de “mala leche” y terminó abandonando la entrevista.

El exentrenador uruguayo Sergio Markarián tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol sudamericano, siendo recordado en Chile especialmente por su paso en Universidad de Chile.

El “Mago”, como era apodado, reapareció este miércoles 20 en una entrevista en el programa Las voces del fútbol de El Espectador Deportes, instancia que terminó generando gran repercusión en redes sociales.

¿Qué pasó? El estratega charrúa protagonizó un fuerte cruce con el periodista Julio Ríos, quien le recordó uno de los episodios más duros de su carrera: la derrota de Nacional por 2-1 ante Peñarol en 1987, en el recordado “Clásico de los ocho contra 11”.

La estadía de Markarian en la U duró cerca de 7 meses | FOTO: Archivo

Markarián explotó contra un periodista en Uruguay y se fue del programa

A partir de ahí, el intercambio subió de tono, con el ex DT visiblemente incómodo y acusando al comunicador de insistir en un tema sensible de su carrera.

“Sos maldito. Sabés una cosa, de ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron. Y no lo voy a decir. Es de mala leche lo que estás haciendo. Sos mala leche. Tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo”, lanzó Don Marka, mientras le hacia señas amenazantes con el dedo a Ríos hasta darle una palmada en su pierna.

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La tensión continuó escalando durante la entrevista, al punto de que el exestratega decidió retirarse de la conversación. “No vengo más, sos mal tipo. Una perdida me dijiste y no fue con ese equipo (…). Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Lo que hiciste es de mala leche”, remató, visiblemente molesto.

El episodio rápidamente se viralizó y generó debate en redes sociales por la fuerte reacción del exentrenador charrúa en plena entrevista.

DURÍSIMO

MARKARIAN VS JULIO RÍOS CASI SE VAN A LAS PIÑAS pic.twitter.com/CqvXvgx6l1 — PhdenPeriodismo (@PhdenPeriodismo) May 20, 2026

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El paso de Sergio Markarián por Universidad de Chile

Sergio Markarián dirigió a Universidad de Chile y con el Romántico Viajero logró el título del Tornero Apertura 2009.