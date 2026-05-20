Arturo Vidal habría tenido un gasto totalmente desmedido en medio de unas vacaciones en Miami, que salió a la luz en las últimas horas.

A raíz de la última polémica que vuelve a poner a Arturo Vidal en la palestra, ante un robo a una casa de cambio que involucra a un amigo del King, se destapó un hecho que habría ocurrido años atrás en Estados Unidos.

En medio de unas vacaciones que el bicampeón de América en Miami compartió con la periodista colombiana Daniella Durán, quienes habrían tenido una breve relación, el volante de 38 años tuvo un gasto excesivo en un restaurante.

Así lo dio a conocer en las últimas horas la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, en el programa ‘Hay que Decirlo’ de Canal 13.

“Conocí a la Daniella Durán, un chica colombiana que tuvo una corta relación con Arturo. Ella me contó una anécdota con Arturo que hablaba un poco del gasto”, comenzó contando.

Quería gastar más que Lionel Messi

Seguido, reveló que el ex Barcelona quiso gastar más que el mismísimo Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la historia del fútbol y con quien fue compañero en el cuadro culé entre 2018 y 2020.

Publicidad

“Fueron a un restaurant en Miami, un local que era famoso porque Messi iba mucho a comer ahí. Entonces van, y Arturo Vidal dice ‘¿Cuál es la champaña más cara que ha pedido Messi acá?’ Le dijeron tanto. Una botella así puede costar 100 mil dólares (100 millones de pesos aproximdamente)”, indicó Gutiérrez.

“Y él dijo ‘quiero dos, yo quiero gastar más que Messi en este local'”, habría expresado el colocolino en aquella ocasión.

Arturo Vidal y Lionel Messi iniciaron una amistad desde su época en el Barcelona. (Foto: Ferran Zueras/Photosport)

Publicidad

En síntesis